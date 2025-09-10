PJ detém quatro suspeitos de tráfico de droga e apreende 510 quilos de cocaína

Em comunicado, a PJ adianta que a operação, "que levou ao desmantelamento de um grupo criminoso dedicado à introdução de grandes quantidades de cocaína no continente europeu", contou com a colaboração da Polícia Nacional de Espanha, da Policia Federal da Argentina e da Policia Nacional de Peru.

Explica que a droga proveniente da América Latina era transportada em contentores e "foi introduzida na Europa após a criação de uma rede empresarial de importação que utilizava diversos portos europeus".

"Em Portugal foram desenvolvidas diversas diligências de investigação que permitiram identificar os vários circuitos comerciais utilizados pela organização criminosa, bem como proceder à identificação e controlo de vários contentores".

A PJ indica ainda que a cooperação com as autoridades policiais de Espanha permitiu "identificar, desenvolver e analisar (...) informação sobre os contentores utilizados e proceder ao seu acompanhamento até ao seu destino final, onde se procedeu à detenção dos principais responsáveis pela importação da droga para o continente europeu", acrescentando que "as investigações prosseguem".