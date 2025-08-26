PJ detém sete pessoas por suspeita de extorsão agravada e branqueamento de capitais

De acordo com a PJ, os detidos utilizavam identidades falsas no `Facebook` e `WhatsApp` para convencer pessoas a partilharem imagens de cariz íntimo e de foro sexual, para mais tarde as poderem chantagear, ameaçando a divulgação desses conteúdos, caso não entregassem elevadas quantias monetárias.

A operação policial, que levou à detenção de cinco homens e duas mulheres, foi realizada em Albufeira, Almada, Aveiro, Moita, Montijo, Setúbal e Sintra, sendo executadas 14 buscas domiciliárias e não domiciliárias.

Na nota de imprensa enviada à agência Lusa, a PJ esclareceu que a investigação, que levou à detenção de sete suspeitos da autoria da prática de crimes de extorsão agravada (`sextortion`) e branqueamento de capitais, teve início em fevereiro.

"Até ao momento, foi possível determinar que esta atividade criminosa rendeu ao grupo centenas de milhares de euros. A maioria dos detidos dedicava-se exclusivamente a este esquema ilícito, que constitui o seu principal meio de subsistência", indicou.

Aos sete suspeitos, detidos em cumprimento de mandados emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Coimbra (DIAP), foi apreendido equipamento informático, documentação bancária e outros elementos de prova relevantes.

"A PJ continua a desenvolver diligências de investigação no sentido de apurar a extensão da atividade criminosa dos arguidos, designadamente o número de vítimas atingidas".

Os detidos vão ser presentes às autoridades judiciárias competentes para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.