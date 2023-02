PJ detém suspeito de matar funcionário de bar em Setúbal em setembro do ano passado

Segundo revelou a PJ, no dia 09 de setembro do ano passado, o detido, acompanhado por mais cinco pessoas, terá agredido a vítima, de 31 anos, "com murros, pontapés e garrafas e, num segundo momento, esfaqueou-a, no tórax e abdómen, causando-lhe a morte".

O presumível homicida pôs-se em fuga de imediato, mas os outros cinco elementos do grupo, com idades entre os 19 e os 33 anos, foram detidos pela PSP de Setúbal poucas horas depois do crime e foram presentes ao Tribunal de Setúbal em 10 de setembro.

Um deles ficou com a medida de coação de prisão preventiva e os restantes quatro com a obrigatoriedade de apresentações periódicas no posto policial da área de residência e proibição de frequentarem estabelecimentos de diversão noturna.

De acordo com a PJ, os detidos, todos da mesma família, atuaram "por motivos completamente fúteis e movidos por um espírito de vingança, sustentados na sua superioridade numérica e nos laços familiares que os unem".

O sexto elemento do grupo, detido na segunda-feira pela Polícia Judiciária de Setúbal e que está indiciado pelo crime de homicídio qualificado, também já foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.