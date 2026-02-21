PJ detém suspeito de pertencer a rede internacional de tráfico de droga

A detenção foi efetuada na sexta-feira por inspetores da Diretoria do Norte no aeroporto General Humberto Delgado, em Lisboa, com a colaboração de unidades de Lisboa e de outras entidades instaladas naquele aeroporto, lê-se numa publicação da PJ no site oficial.

"Esta ação policial surge na sequência da detenção de quatro alegados narcotraficantes, ocorrida durante a semana passada, na área do Grande Porto, no âmbito de uma operação dirigida a duas redes de tráfico de estupefacientes, que usavam o porto marítimo de Leixões como porta de entrada na Europa de elevadas quantidades de cocaína", descreveu a PJ.

Em causa estão duas investigações, iniciadas em 2024 e que já haviam levado à apreensão de mais de 420 quilogramas de cocaína, em contentores de transporte marítimo.

Segundo a PJ, o homem agora detido era um dos visados na operação realizada na passada semana, mas só agora foi localizado, sendo intercetado no aeroporto, quando se preparava para abandonar o país.

Sem antecedentes criminais, o suspeito vai ser presente a primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação no Tribunal de Instrução Criminal do Porto.