PJ detém suspeito de se casar com portuguesa a viver em França para obter residência
A Polícia Judiciária (PJ) deteve na região de Lisboa um homem estrangeiro suspeito de se ter casado com uma portuguesa residente em França para obter título de residência em Portugal, anunciou hoje a força policial.
"Através da simulação desta relação conjugal, o suspeito procurava obter um título de residência, contornando, assim, a legislação vigente em matéria de entrada e permanência e regularização de estrangeiros em território nacional", refere a PJ.
O homem, de 34 anos, já tinha sido "notificado para abandonar o país" e estava sinalizado no Sistema de Informação Schengen para "afastamento do Espaço Schengen, por já ter sido alvo de decisão de expulsão por parte das autoridades francesas".
O Espaço Schengen é uma zona de livre circulação que abrange 29 países europeus e, de modo a "evitar os controlos de fronteira realizados nos aeroportos internacionais", o suspeito viajaria de autocarro, usando documentação espanhola falsa.
"No decurso da detenção, foi apreendido um equipamento telefónico, que em muito contribuirá para o esclarecimento integral dos factos em investigação", frisa a PJ.
O suspeito vai ser apresentado a tribunal para ser interrogado por um juiz e eventual aplicação de medidas de coação, por indícios da prática do crime de casamento de conveniência.
O inquérito é dirigido pelo Ministério Público de Lisboa e a operação foi realizada pela Unidade Nacional de Contraterrorismo da PJ.