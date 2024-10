PJ detém suspeitos de abusos sexuais em centro de estudos em Castelo Branco

Em comunicado, a Polícia Judiciária informou hoje que os dois homens são também suspeitos de maus-tratos.

Na mesma nota é referido que as crianças eram obrigadas a castigos e humilhações de cariz sexual.

Segundo a PJ, a investigação teve início em junho, depois de uma denúncia de um pedopsiquiatra que assistia um dos menores.

"Foram realizadas buscas ao centro de estudos, tendo sido apreendidos elementos com interesse probatório", adiantou a PJ, que deu cumprimento a mandados de detenção do Ministério Público para fazer as duas detenções em Castelo Branco.

Os suspeitos vão ser presentes às autoridades judiciárias para interrogatório e a aplicação de medidas de coação.