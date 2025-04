PJ detém três homens e uma mulher no aeroporto de Lisboa por tráfico de droga

Segundo a PJ, os detidos têm entre 32 e 66 anos e tinham na sua posse 56,5 quilos de cocaína e uma quantidade não especificada de produtos anabolizantes.

"As detenções ocorreram no quadro de investigação em curso que visava identificar e desmantelar uma organização criminosa que tinham como objetivo primordial retirar do Aeroporto Internacional Humberto Delgado, em Lisboa, grandes quantidades de produto estupefaciente, proveniente de voos oriundos de países da América do Sul", refere, em comunicado, a instituição.

Além da droga, as autoridades apreenderam na operação "uma grande quantidade de dinheiro em numerário", dois veículos e "diversos telemóveis utilizados na prática criminosa".

Os suspeitos foram apresentados na terça-feira a tribunal para serem interrogados por um juiz e conhecerem as medidas de coação, "diligência que prosseguirá no dia de hoje".

Os arguidos estão indiciados do crime de tráfico ilícito de estupefacientes agravado.