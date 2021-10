PJ deteve comerciante de arte e apreendeu 26 quadros falsos

Algumas eram reproduções de grandes mestres como Cruzeiro Seixas, Mário Cesariny, Noronha da Costa, José Malhoa, Cutileiro, Malangatana e Almada Negreiros.



Contava com a ajuda de um falsário, um recluso, que a partir da sala de artesanato de um estabelecimento prisional fazia as reproduções, que assinava com o nome dos artistas. As obras tinham um valor aproximado de 250 mil euros.



O comerciante de arte já foi presente a um juiz e foi-lhe aplicada a medida de obrigação de permanência na habitação.