PJ deteve estrangeiro procurado por abuso sexual da própria filha
A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Almada, distrito de Setúbal, um cidadão estrangeiro procurado pelas autoridades brasileiras por abuso sexual da própria filha quando esta tinha dois anos de idade.
Em comunicado, a PJ explica que o homem, um cidadão francês sob quem pendia um mandado de detenção internacional, se aproveitou da condição de pai da vítima e do facto de estar sozinho no quarto com a menina para abusar dela.
Os factos ocorreram entre 2019 e 2021, na residência familiar, no estado de Salvador, no Brasil.
O homem, de 32 anos, estava em Portugal desde 2024, em situação regular, e ensinava capoeira a crianças.
Segundo a PJ, foi condenado este ano a uma pena de 19 anos e três meses de prisão. O mandado internacional foi emitido no passado dia 02 de setembro.
O detido vai agora ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, para decisão e aplicação de medida de coação.