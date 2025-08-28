PJ deteve mais quatro incendiários, incluindo um menor

A Judiciária deteve mais quatro alegados incendiários. São três homens, com 35 a 64 anos, que vão responder pela prática de crimes de incêndio florestal em Beja, Cabeceiras de Basto e em Faro.

Foi também detido um menor de 14 anos, suspeito de atear fogos nos verões dos últimos quatro anos, no concelho de Fafe.



Condenadas pelo mesmo crime estão 67 pessoas nas prisões, 24 das quais consideradas inimputáveis, ou seja, a cumprir pena em instituição psiquiátrica, prisional ou não.



Em prisão preventiva estão ainda 48 cidadãos.



Há mais 22 pessoas em prisão domiciliária, com pulseira eletrónica, neste período de maior risco de fogos florestais.