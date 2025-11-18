PJ deteve três mulheres suspeitas de tráfico de droga no aeroporto de Lisboa

"As suspeitas transportaram, por via aérea, desde um país da América Latina para Lisboa, elevada quantidade de cocaína de diversas formas: na bagagem, dissimilada junto ao corpo e uma delas também no interior do organismo", adianta em comunicado.

A polícia apreendeu a droga que "caso tivesse chegado aos circuitos ilícitos de distribuição, seria suficiente para a composição de pelo menos 69.400 doses individuais".

As detidas foram presentes a interrogatório judicial e ficaram em prisão preventiva, prosseguindo as investigações da polícia.

A PJ alertou ainda para que as redes criminosas continuam "a recrutar correios humanos, frequentemente jovens adultos em situação de grande carência económica e/ou emocional, para procederem ao transporte significativas de droga, incluindo no interior do organismo".