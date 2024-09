Foto: Fátima Pinto - RTP

As forças policiais que investigam a origem dos incêndios contrariam a ideia defendida esta semana por Luís Montenegro de que existem "interesses que sobrevoam a ocorrência de fogos" com origem criminosa. Os investigadores da Polícia Judiciária e da GNR que analisam as causas para as ignições dos fogos não encontram qualquer indício para suportar esta teoria.