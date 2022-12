PJ e Ministério Público investigam obras do Hospital Militar de Belém

O Governo confirma a realização de buscas, esta terça-feira, nas instalações do Ministério da Defesa, depois da informação e que a Polícia Judiciária e o Ministério Público estão a investigar a alegada prática de crimes de corrupção relacionados com a realização de obras no Hospital Militar de Belém, em Lisboa.