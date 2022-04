PJ e Polícia brasileira efetuam buscas e detenções relacionadas com tráfico de droga e avião em que viajou João Loureiro

As diligências estão dentro do Processo Descobrimento. Em causa estão buscas e detenções relacionadas com tráfico internacional de droga e com o avião em que viajou João Loureiro. Uma operação que visa desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de cocaína.