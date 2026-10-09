PJ entrega a Marrocos suspeito de facilitar entrada ilegal de pessoas em Espanha

O homem, de 35 anos e estrangeiro, tinha sido detido em janeiro, na zona de Cascais, ao abrigo de um mandado de detenção internacional e aguardava desde então em prisão preventiva a extradição para Marrocos.

Segundo a PJ, os alegados crimes remontam a 2022 e o suspeito arrisca ser condenado a uma pena de 20 anos de prisão, por auxílio à imigração ilegal.

"O homem faria parte de uma rede que, a troco de elevadas quantias monetárias, facilitava e introduzia pessoas ilegais em Espanha", precisa a força policial, em comunicado.

O suspeito atuaria conjuntamente com um outro homem detido pela PJ em dezembro de 2025 na zona de Lisboa, também ao abrigo de um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades judiciárias de Marrocos, e que foi extraditado em janeiro para este país do Norte de África.