Câmara de Setúbal alvo de buscas relacionadas com contratação pública

As operações de busca incidiram no edifício dos Paços do Concelho, na Praça do Bocage.



Em nota enviada às redações, a Câmara de Setúbal - presidida por André Martins, eleito pela CDU - indica que "os seus serviços foram esta manhã alvo de buscas efetuadas pela Polícia Judiciária em processos relacionados com contratação pública na área do urbanismo".



"A Câmara Municipal está a dar toda a colaboração à PJ e dará todos os esclarecimentos necessários solicitados pelas autoridades competentes para quem remetemos mais esclarecimentos no âmbito das suas competências", acrescenta a edilidade.

, segundo apurou a equipa de reportagem da RTP no local,. As buscas desta segunda-feira tiveram por objetivo a recolha de documentação.Os inspetores da Polícia Judiciária deixaram os Paços do Concelho cerca das 12h45.