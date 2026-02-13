PJ extraditou hoje para a Alemanha mulher detida por tráfico de droga ao largo dos Açores

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) adiantou que entregou hoje a mulher de 66 anos, detida em flagrante delito a 11 de agosto em 2025, quando fazia a travessia do Atlântico com proveniência da América Latina.

Já na quinta-feira a PJ tinha dado conta da extradição do homem de 58 anos, o outro tripulante da embarcação, detido no mesmo momento.

A mulher estava em prisão preventiva desde a detenção, tendo hoje sido concretizada a extradição.

"A operação "Albus", conduzida pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, com a participação do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, foi desencadeada no âmbito de inquérito dirigido pelo DIAP de Lisboa.

Contou ainda com a colaboração do Bundeskriminalamt, da Alemanha, da Drugs Enforcement Administration dos EUA, da Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, de França, da National Crime Agency do Reino Unido e também com o apoio do Maritime Analisys and Operations Centre -- Narcotics com sede em Lisboa", adiantou a PJ no momento da operação.