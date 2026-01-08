PJ faz buscas na Câmara de Setúbal. Autarca Dores Meira poderá ser constituída arguida

Segundo o Público, a presidente da Câmara de Setúbal só não foi ainda constituída arguida por não se encontrar nos Paços do Concelho no momento das buscas levadas a cabo pela Polícia Judiciária.



Dores Meira terá recebido cerca de 35.500 euros em ajudas de custo por parte da Câmara de Setúbal por ter alegadamente usado o seu veículo particular em deslocações de serviço, totalizando aproximadamente 98.500 quilómetros.





Além disso, em setembro do ano passado, a Câmara de Setúbal disse que iria enviar para a Polícia Judiciária e para a Inspeção-Geral de Finanças o resultado de uma auditoria que indicava utilização indevida de cartões de crédito do município por Maria das Dores Meira.



Dores Meira cumpriu três mandatos consecutivos como presidente da Câmara de Setúbal eleita pela CDU em 2009, 2013 e 2017, tendo vencido novamente em 2025 enquanto candidata independente com o apoio do PSD.





