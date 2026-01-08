PJ faz buscas na Câmara de Setúbal sobre pagamento de ajudas de custo e viagens

A informação foi inicialmente avançada pelo Público, que indicava que a presidente da Câmara de Setúbal só não tinha sido constituída arguida por não se encontrar nos Paços do Concelho no momento das buscas levadas a cabo pela Polícia Judiciária.





No entanto, ao início da tarde uma fonte policial indicou à agência Lusa que "pelo menos para já, não está previsto que a presidente do município, Maria das Dores Meira, seja constituída arguida".





"A Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da PJ está a efetuar duas operações de busca no âmbito de uma investigação sobre o eventual pagamento indevido de ajudas de custo e viagens ao estrangeiro", acrescentou a mesma fonte.







Dores Meira cumpriu três mandatos consecutivos como presidente da Câmara de Setúbal eleita pela CDU em 2009, 2013 e 2017, tendo vencido novamente em 2025 enquanto candidata independente com o apoio do PSD.



Segundo o jornal Público, as buscas realizadas hoje na câmara de Setúbal estão relacionadas com o facto de Dores Meira "ter recebido perto de 35.500 euros da câmara a título de ajudas de custo por ter usado a sua viatura particular em deslocações de serviço que totalizaram 98.500 quilómetros, apesar de ter carro oficial com motorista".



O jornal salienta, no entanto, que as inspeções periódicas obrigatórias feitas aos dois carros que [Maria das Dores Meira] tem em seu nome - um Mazda de 2008 e um Toyota Celica de 1989 - mostram que no período em causa (2017/2021) "os dois veículos não percorreram mais de mil quilómetros".



"Sob suspeita estão também viagens realizadas dentro e fora do país e o registo dos gastos efetuados com os dois cartões de crédito que lhe estavam atribuídos, com os inspetores a perceberem que, por várias vezes ao longo destes quatro anos, a presidente da câmara parece ter estado em dois sítios diferentes ao mesmo tempo", acrescenta o jornal.





c/ Lusa

Uma auditoria aprovada pela maioria CDU, e pelos partidos da oposição na autarquia sadina, PS e PSD, no anterior mandato autárquico (2021/2025), após uma notícia do jornalde 29 de agosto de 2024 e uma investigação da estação televisiva SIC transmitida no dia 23 de outubro do mesmo ano, detetou, no seu terceiro e último mandato (2017/2021) enquanto presidente da Câmara de Setúbal eleita pela CDU.A "acumulação indevida de ajudas de custo com despesas pagas por cartão de crédito, utilização de verbas municipais para fins de natureza pessoal ou recreativa e ausência de documentos justificativos para diversos movimentos bancários, que configuram potenciais violações dos princípios da legalidade, da prossecução do interesse público", são algumas das alegadas irregularidades detetadas pela auditoria durante o mandato autárquico de Maria das Dores Meira no período de 2017/2021.