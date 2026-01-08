País
PJ faz buscas na Câmara de Setúbal sobre pagamento de ajudas de custo e viagens
A Polícia Judiciária está esta quinta-feira a realizar buscas na Câmara de Setúbal relacionadas com o "pagamento indevido de ajudas de custo e viagens ao estrangeiro" da autarca Dores Meira.
A informação foi inicialmente avançada pelo Público, que indicava que a presidente da Câmara de Setúbal só não tinha sido constituída arguida por não se encontrar nos Paços do Concelho no momento das buscas levadas a cabo pela Polícia Judiciária.
No entanto, ao início da tarde uma fonte policial indicou à agência Lusa que "pelo menos para já, não está previsto que a presidente do município, Maria das Dores Meira, seja constituída arguida".
"A Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da PJ está a efetuar duas operações de busca no âmbito de uma investigação sobre o eventual pagamento indevido de ajudas de custo e viagens ao estrangeiro", acrescentou a mesma fonte.Uma auditoria aprovada pela maioria CDU, e pelos partidos da oposição na autarquia sadina, PS e PSD, no anterior mandato autárquico (2021/2025), após uma notícia do jornal Público de 29 de agosto de 2024 e uma investigação da estação televisiva SIC transmitida no dia 23 de outubro do mesmo ano, detetou um conjunto de alegadas irregularidades no pagamento de ajudas de custo e utilização dos cartões de crédito do município por parte de Maria das Dores Meira, no seu terceiro e último mandato (2017/2021) enquanto presidente da Câmara de Setúbal eleita pela CDU.
A "acumulação indevida de ajudas de custo com despesas pagas por cartão de crédito, utilização de verbas municipais para fins de natureza pessoal ou recreativa e ausência de documentos justificativos para diversos movimentos bancários, que configuram potenciais violações dos princípios da legalidade, da prossecução do interesse público", são algumas das alegadas irregularidades detetadas pela auditoria durante o mandato autárquico de Maria das Dores Meira no período de 2017/2021.
Dores Meira cumpriu três mandatos consecutivos como presidente da Câmara de Setúbal eleita pela CDU em 2009, 2013 e 2017, tendo vencido novamente em 2025 enquanto candidata independente com o apoio do PSD.
Segundo o jornal Público, as buscas realizadas hoje na câmara de Setúbal estão relacionadas com o facto de Dores Meira "ter recebido perto de 35.500 euros da câmara a título de ajudas de custo por ter usado a sua viatura particular em deslocações de serviço que totalizaram 98.500 quilómetros, apesar de ter carro oficial com motorista".
O jornal salienta, no entanto, que as inspeções periódicas obrigatórias feitas aos dois carros que [Maria das Dores Meira] tem em seu nome - um Mazda de 2008 e um Toyota Celica de 1989 - mostram que no período em causa (2017/2021) "os dois veículos não percorreram mais de mil quilómetros".
"Sob suspeita estão também viagens realizadas dentro e fora do país e o registo dos gastos efetuados com os dois cartões de crédito que lhe estavam atribuídos, com os inspetores a perceberem que, por várias vezes ao longo destes quatro anos, a presidente da câmara parece ter estado em dois sítios diferentes ao mesmo tempo", acrescenta o jornal.
c/ Lusa