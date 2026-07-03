País
PJ faz buscas na Junta de Freguesia das Avenidas Novas
Em causa estarão contratos entre a Junta de Freguesia das Avenidas Novas, em Lisboa, e empresas privadas.
(em atualização)
A Polícia Judiciária está a realizar esta sexta-feira buscas na Junta de Freguesia das Avenidas Novas no âmbito de uma investigação a procedimentos levados a cabo pelos departamentos de licenciamento e contabilidade no ano passado.
A Polícia Judiciária terá já falado com o presidente da Junta, Daniel Gonçalves da Silva, da coligação PPD/PSD, CDS-PP e IL.