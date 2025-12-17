PJ faz buscas na Transtejo por suspeitas de fraude, corrupção e prevaricação

A Polícia Judiciária efetuou esta quarta-feira buscas na Transtejo Soflusa. As autoridades estão a investigar a obtenção de um subsídio para renovar a frota, no valor de 17 milhões de euros, através de fundos comunitários.



Em causa, segundo a Polícia Judiciária, estão suspeitas da prática de crimes de fraude na obtenção de subsídio, corrupção ativa e passiva e prevaricação. Foram executados sete mandados de busca. A empresa afirma estar a colaborar com as autoridades competentes, prestando a informação e apoio solicitados.







Em comunicado, a Polícia Judiciária adianta que a operação "visou a execução de sete mandados de busca não domiciliárias, em que se investigam crimes de fraude na obtenção de subsídio, corrupção ativa e passiva e/ou prevaricação, na renovação da frota da Transtejo".



