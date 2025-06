PJ fez buscas na Câmara do Montijo por suspeitas de corrupção

Segundo um comunicado da PJ, estão em causa "factos suscetíveis de consubstanciar os crimes de corrupção, participação económica em negócio e abuso de poder, relacionados com a substituição do pavimento de um parque infantil no parque municipal do Montijo, cujo valor ronda os 250 mil euros".

"O município, de forma a contornar as obrigações decorrentes da contratação pública, ao invés de ter realizado um único procedimento através de concurso público, realizou dois procedimentos distintos através de consulta prévia, tendo os contratos sido adjudicados à mesma empresa", lê-se no comunicado.

A PJ adianta que na operação policial, em que participaram 20 inspetores, oito peritos da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática e dois magistrados do Ministério Público, foi dado cumprimento a várias mandados de busca e apreendido relevante material probatório que será objeto de análise.

A operação da PJ na Câmara Municipal do Montijo, no distrito de Setúbal, foi desencadeada no âmbito de um inquérito do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Montijo,

A Câmara Municipal do Montijo é liderada por Maria Clara Silva (PS), que tem no executivo mais dois vereadores socialistas, dois vereadores eleitos pela coligação PSD/CDS-PP/A e outros dois vereadores eleitos pela CDU (PCP/PEV).