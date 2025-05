PJ investiga contratação de meios aéreos. Doze arguidos após buscas à Força Aérea, ANAC e empresas

Em comunicado, a Polícia Judiciária revela que saiu para o terreno com o intuito de cumprir 28 mandados de busca e apreensão em domicílios, sedes de sociedades comerciais e de contabilidade e em organismos públicos nos distritos de Lisboa, Beja, Faro, Castelo Branco, Porto e Bragança.





As buscas abragem as instalações das empresas Helibravo e Heliportugal, sediadas em Tires, Cascais, HTA Helicópteros, sediada em Loulé, no Algarve, e Gesticopter, de Castelo Branco. As autoridades investigam uma alegada formação de cartel na contratação de empresas. Estas últimas acertariam preços inflacionados e dividiam lucros.





“Em causa estão factos suscetíveis de integrar os crimes corrupção ativa e passiva, burla qualificada, abuso de poder, tráfico de influência, associação criminosa e de fraude fiscal qualificada, através de uma complexa relação, estabelecida pelo menos desde 2022, entre várias sociedades comerciais, sediadas em Portugal”, lê-se no comunicado da PJ enviado às redações.

Ao que tudo indica, estas empresas têm vindo a controlar a participação nos concursos públicos no âmbito do combate aos incêndios rurais em Portugal, no valor de cerca de 100 milhões de euros.



“Estes concursos públicos incidem na aquisição de serviços de operação, manutenção e gestão da aeronavegabilidade dos meios aéreos próprios do Estado, dedicados exclusivamente ao Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), com a intenção de que o Estado português fique com carência de meios aéreos e, dessa forma, se sujeite aos subsequentes preços mais elevados destas sociedades comerciais”, explica. Na operação participaram 140 inspetores e 45 especialistas de polícia científica da Unidade de Perícia Financeira e Contabilística e da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática da PJ, além de sete magistrados do Ministério Público, cinco elementos do Núcleo de Apoio Técnico da PGR e cinco elementos da Autoridade da Concorrência.



O ministro da Defesa recusa para já comentar as buscas da PJ à Força Aérea, ANAC e empresas no âmbito desta operação relativa a eventuais irregularidades na contratação de meios aéreos.



No fim de uma audiência com o grupo de 50 advogados criado pelo Governo para a resolver os processos de qualificação de Deficientes das Forças Armadas, Nuno Melo não fez grandes comentários, dizendo que pediu todas as informações disponíveis e que ainda desconhece os pormenores deste caso.



"Ponto um, solicitei da Força Aérea todas as informações disponíveis a este propósito. Ponto dois, a Força aérea está a colaborar em tudo aquilo que lhe é pedido pela justiça para apuramento de tudo aquilo que a justiça reclame, não pode ser de outra forma, Portugal é um estado de Direito. Por último, quando tiver informações, farei uma declaração", respondeu Nuno Melo aos jornalistas.



Empresa com ligações a familiares de Leitão Amaro



Uma das empresas envolvidas nesta investigação tem ligações ao irmão e ao cunhado do ministro António Leitão Amaro. Trata-se da Gesticopter, com sede em Monfortinho, distrito de Castelo Branco.





À RTP, Leitão Amaro garantiu: “Eu não tenho nenhuma ligação ou participação em qualquer empresa de helicópteros”.







Antes, o ministro da Presidência confirmou, em declarações à SIC Notícias, ter conhecimento que uma empresa com ligações à família concorreu a concursos públicos na área do combate aos incêndios. O ministro remete esclarecimentos para uma declaração após reunião do Conselho de ministros, a 23 de abril.







FAP "a colaborar", Ministério solicita informações

Em comunicado, a Força Aérea confirmou a presença de elementos do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) do Ministério Público nas instalações do Estado-Maior do ramo, em Alfragide.



“Mais se informa que, desde o primeiro momento, a Força Aérea está a colaborar ativamente com o DCIAP, promovendo todo o apoio às necessárias diligências”, acrescentou. Em declarações à RTP, à saída de uma reunião na Câmara da Figueira da Foz, o chefe do Estado-Maior da Força Aérea, general João Cartaxo Alves, não quis comentar esta investigação e disse apenas que se dirigia para Lisboa.





Em nota igualmente enviada às redações, o Ministério da Defesa Nacional indica ter solicitado "da Força Aérea todas as informações disponíveis".



"A Força Aérea está a colaborar ativamente com o DCIAP, promovendo todo o apoio às necessárias diligências", enfatizou o Ministério.



"O Ministério da Defesa Nacional fará uma declaração em momento oportuno e em função das informações recolhidas", conclui.

ANAC confirma buscas, mas “não tem intervenção direta”

Por sua vez, a ANAC veio esclarecer que, no âmbito da Operação “Torre de Controlo”, “foram efetuadas buscas e solicitados esclarecimentos" à autoridade "pelas autoridades competentes”.







Nesta nota, a ANAC sublinha que “não tem intervenção direta nos concursos públicos relacionados com a seleção dos operadores aéreos” para integrarem o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais.







Ainda assim, a ANAC assegura que “enquanto regulador do sector, está naturalmente a prestar total colaboração com as autoridades judiciais na concretização das diligências em curso e na prestação de esclarecimentos técnicos necessários ao contexto em presença".