PJ investiga origem do Incêndio que destruiu mais de 200 carros no Prior Velho em Lisboa

Em declarações à agência Lusa, o comandante sub regional da Grande Lisboa da Proteção Civil, Hugo Santos, avançou que "a Polícia Judiciária já está no terreno".

O fogo consumiu um parque de estacionamento junto ao aeroporto de Lisboa, propriedade de uma empresa que recolhia veículos de passageiros que seguiam, depois, viagem de avião.

O alerta para o incêndio -- que não causou danos pessoais nem alastrou a armazéns próximos - foi dado por chamada telefónica, às 17:58 de sexta-feira, tendo as chamas sido dadas como extintas às 22:50 e as operações de rescaldo decorrido até cerca das 02:00.

De acordo com Hugo Santos, foi afetado um dos dois pisos do parque de estacionamento, não havendo danos a registar no piso onde operava a empresa de logística UPS: "O estacionamento era coberto no piso n.º 1 e descoberto no piso n.º 2, e só ardeu o piso n.º 2. A UPS estava no rés-do-chão", detalhou.

Segundo acrescentou, "eventualmente, poderá haver danos nalguns veículos que não arderam, mas que podem ter danos face ao calor libertado pelo incêndio".