PJ militar recuperou material roubado da base militar de Tancos

A investigação foi feita em colaboração com o núcleo de investigação criminal da GNR de Loulé.



A Polícia Judiciária militar enviou um comunicado a confirmar a apreensãodo "material de guerra furtado dos Paióis Nacionais de Tancos", não revelando exatamente a quantidade de material recuperado nas diligências no âmbito "do combate ao tráfico e comércio ilícito de material de guerra".



"O material recuperado já se encontra nos Paióis de Santa Margarida, à guarda do Exército, onde está ser realizada a peritagem para identificação mais detalhada", adianta o comunicado.



A investigação ao furto da base militar de Tancos continua e o processo permanece em segredo de justiça.



A Chamusca, onde foi encontrado o material furtado, fica a 20 quilómetros de Tancos.

PS chama de urgência ao parlamento ministro da Defesa

O PS anunciou que vai chamar com caráter de urgência o ministro da Defesa, José Azeredo Lopes, à Comissão Parlamentar de Defesa, na sequência da interceção pela Polícia Judiciária Militar do material roubado na base de Tancos.



O material de guerra tinha desaparecido dos armazéns militares dos Paióis Nacionais de Tancos no final de junho, tendo sido revelado publicamente no dia 29.



Entre o material de guerra furtado dos Paióis Nacionais de Tancos estavam "granadas foguete anticarro", granadas de gás lacrimogéneo e explosivos, segundo a informação divulgada pelo Exército.



O Chefe do Estado-Maior do Exército mandou instaurar três inquéritos, nomeadamente ao funcionamento do sistema de videovigilância, à intrusão nas instalações e à gestão de cargas.



O Exército decidiu encerrar os paióis nacionais de Tancos, optando por concentrar o material nas instalações de Santa Margarida e admitindo armazenar algum material nos paióis dos outros ramos, em caso de necessidade.