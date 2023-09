PJ participa. Detidos quase 200 suspeitos em operação contra tráfico internacional de droga

Foram apreendidas quase cinco toneladas de cocaína, mais de duas toneladas de canábis, perto de duas toneladas de heroína, mais de quatro milhões de euros em dinheiro, propriedades com um valor estimado de 12 milhões de euros e cerca de dez milhões de euros em contas bancárias congeladas. As averiguações ainda estão a decorrer.

“As investigações criminais, conduzidas pela Polícia Nacional de Espanha, em direta colaboração e com o apoio e a participação de outros Estados-membros da União Europeia e países terceiros, levaram à detenção de 197 suspeitos de pertencerem a organizações criminosas de 34 nacionalidades”, lê-se em comunicado enviado pela Polícia Judiciária às redações.

As operações, visaram uma série de redes criminosas envolvidas no tráfico de droga, branqueamento de capitais, fraude e corrupção, entre outros crimes.

(detetados em cooperação com a rede europeia ENFAST) e seis membros de alto nível de redes criminosas.“O Centro Europeu da Criminalidade Organizada Grave da Europol tem apoiado estas investigações, facilitando o intercâmbio de informações entre as diferentes agências policiais, reunindo os países envolvidos para estabelecer uma estratégia conjunta e preparar as fases finais das diferentes investigações”, acrescenta o comunicado.

A Europol, que assegurou a coordenação operacional, incluindo o apoio no local durante alguns dias de ação, tem vindo a desenvolver e a analisar continuamente as informações para apoiar os investigadores no terreno. Além da PJ, participaram com a Europol, no apoio à Polícia Nacional de Espanha, estruturas da Finlândia, Suécia, Dinamarca, Noruega, Islândia, Países Baixos, França, Alemanha, Lituânia, Letónia, Estónia, Eslovénia, Bulgária, Polónia, Roménia e Sérvia. As 29 investigaçõesm em causa foram financiadas por mecanismos de apoio financeiro da UE e fundos da Europol.





“Neste contexto, os Estados-membros da União Europeia e as agências europeias colaboram para fazer face a ameaças criminosas significativas através de ações operacionais coordenadas que visam as redes criminosas e os seus modelos de negócio”, remata a nota.