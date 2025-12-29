PJ participou em operação da Interpol com 85 detidos internacionalmente

A Polícia Judiciária participou, nos últimos seis meses, numa operação internacional de captura de fugitivos coordenada pela Interpol na América Latina, Caraíbas e Europa que resultou na detenção de 85 pessoas procuradas internacionalmente. No território português foi detido pela PJ um cidadão brasileiro.



Entre os detidos em vários países, 19 eram procurados por homicídio, 29 por tráfico de droga, 28 por crimes sexuais contra crianças e sete por violação, refere a Judiciária em comunicado divulgado esta segunda-feira.



“Os restantes foram detidos por tráfico de seres humanos, branqueamento de capitais e crimes associados a organizações criminosas”, adianta.



Em Portugal, a PJ deteve um cidadão brasileiro suspeito de pertencer ao grupo criminoso organizado Primeiro Comando da Capital (PCC), “desmantelando, assim, um importante corredor de tráfico de cocaína entre a cidade de São Paulo e o continente europeu”.



A operação decorreu entre junho e novembro deste ano e reuniu investigadores de 17 países, permitindo a partilha de informação em tempo real.



“A operação foi realizada no âmbito do apoio da Interpol ao El Paccto 2.0, uma iniciativa que visa estabelecer uma rede internacional permanente de investigadores de fugitivos, bem como realizar investigações conjuntas através da cooperação policial inter-regional e do intercâmbio de informação sobre alguns dos criminosos mais procurados do mundo”, explica a PJ no comunicado.