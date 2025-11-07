PJ pede ajuda à população para encontrar pais de bebé encontrado morto no lixo em Cascais

O alerta da Polícia Judiciária (PJ), que diz estar a investigar o "homicídio e profanação de um cadáver bebé não identificado", surge mais de um ano depois da descoberta do corpo do bebé, em 01 de agosto de 2024, pelas 13:07.

O cadáver, de um bebé do sexo masculino e com ascendência africana, foi encontrado na estação de tratamento de papelão da Tratolixo, empresa intermunicipal de tratamento de resíduos em Trajouce, Cascais.

"O cadáver do bebé de termo [parto feito no momento ideal] apresentava lesões traumáticas cranioencefálicas graves, as quais resultaram na sua morte", indicou a PJ, acrescentando que junto ao corpo foi encontrada "uma peruca de cabelo postiço de cor preta".

Dada a "gravidade dos factos praticados", a PJ pede à população da Área Metropolitana de Lisboa que entre em contacto com o piquete daquela autoridade judiciária através do telefone 211 967 222 ou do `email` chefepiquetelx@pj.pt, "caso tenha conhecimento de algum facto que possa auxiliar a investigação a localizar os pais deste bebé".