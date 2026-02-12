PJ realiza buscas na Câmara da Guarda e em três empresas do Norte

De acordo com a PJ, que efetuou estas buscas através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, o objetivo foi de recolher elementos de provas "no âmbito de um inquérito instaurado por participação económica em negócio e prevaricação de titular de cargo político".

"É visado pela investigação o órgão executivo eleito no mandato anterior, por existirem suspeitas de exclusão dos formalismos legais na contratação pública de eventos, de modo a favorecer sempre as mesmas empresas".

A PJ disse ainda que "foram recolhidos elementos probatórios que serão agora analisados e posteriormente juntos à investigação".