PJ recebe a cada três meses mais de 500 denúncias de abusos sexuais

A revelação é feita pelo diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária. Carlos Farinha acredita que a apresentação do relatório da comissão independente que estudou os abusos sexuais na Igreja Católica tenha dado um impulso às denúncias.O responsável defende medidas urgentes para acabar com esta realidade: Portugal é um país com muita criminalidade sexual contra crianças.