PJ salienta "trabalho essencial" em Itália para capturar georgiano

"O trabalho essencial é dos colegas italianos e da utilização dos instrumentos de cooperação internacional", afirmou Luís Neves.



Quando ocorreu a fuga dos cinco reclusos de Vale dos Judeus, explicou o diretor nacional da Polícia Judiciária, começou "rapidamente" a "cooperação internacional, através da difusão dos mandados de detenção internacionais, dos mandados de detenção europeus" e foram contactadas as autoridades das regiões onde havia maior probabilidade de estarem os reclusos.



"Sempre falámos entre nós que o sul da Europa era uma área onde eles podiam estar", admitiu Luís Neves. "Assim aconteceu. Nós temos vindo a falar em vários níveis com os colegas (...). E sucedeu numa operação dos colegas (...) numa área onde há a presença de criminosos, de delinquentes de diversa natureza".



Numa operação das autoridades italianas, em Pádua, foi possível localizar "esta pessoa, que na altura em que foi confrontado não tinha documentos e utilizou outra identidades que não eram verdadeiras". "Tudo funcionou", congratulou-se Luís Neves, acrescentando que foi "um trabalho árduo e de muito paciência e muito esforço".





As autoridades não sabem se o georgiano Shergili Farjiani, recapturado na terça-feira, já terá cometido mais crimes após a fuga. Contudo, o responsável da PJ refere que o recluso tem "outro mandado de detenção" emitido pela Grécia.



O objetivo agora, continuou, é encontrar os dois reclusos que ainda estão a monte, o que assume ser mais fácil para concentrar esforços neste momento, em que já foram recapturados três dos cinco fugitivos.



A Polícia Judiciária recapturou na terça-feira, em Pádua, no norte de Itália, o georgiano Shergili Farjiani, de 40 anos, um dos cinco homens que fugiram do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus em setembro. É o terceiro recluso a monte a ser localizado pelas autoridades. Em Marrocos, foi aceite a extradição de Fábio Loureiro para Portugal.