Plano de contingência. Hospital de Santa Maria não vai receber doentes sem serem referenciados

O diretor do Serviço de Urgência Central do Hospital Santa Maria avisa que, face à elevada afluência ao serviço, não há capacidade para mais atendimentos."Neste momento,, com dificuldades de escoamento dos mesmos", afirmou em conferência de imprensa João Gouveia.

Na passada segunda-feira, o Hospital de Santa Maria teve mais de 700 doentes na urgência.

"Assim e de maneira a conseguirmos garantir a assistência aos doentes que na verdade necessitam do Hospital de Santa Maria, que necessitam de apoio mais diferenciado, doentes urgentes, venho pedir que", apelou o responsável.





"Todos os doentes de outros hospitais de outras áreas, que não venham referenciados de outros hospitais ou pelo CODU [Centro de Orientação de Doentes Urgentes do INEM], não vão ser atendidos neste hospital porque nós não vamos ter capacidade para conseguir garantir que os doentes que necessitam de nós vão ser atendidos", acentuou ainda João Gouveia.



O diretor da Urgência Central quis ainda sublinhar que os profissionais de saúde "estão ali para cumprir o seu trabalho". Contudo, é necessário que a "afluência seja regulada".



O Hospital Santa Maria integra o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, a par do Hospital Pulido Valente.