Reuters

Ouvido esta quarta-feira de manhã pela Antena 1, a presidente da Câmara de Arouca adianta que foi ativado o plano de emergência, as aulas estão suspensas e as escolas vão servir para acolher as populações que tenham que ser retiradas de casa.



Margarida Belém diz que é urgente colocar mais meios no terreno dada a intensidade das chamas.



Oitenta e cinco por cento do território de Arouca é área florestal e o que predomina é a propriedade privada.