Plano de emergência ativado em incêndio de Nisa

27 Jul, 2017 | País

Segundo a autarca, Idalina Trindade, a incerteza quanto ao desenvolvimento do incêndio, levou a Comissão Municipal de Proteção Civil a ativar o plano de emergência para apoiar a população.



Várias povoações do concelho de Nisa foram evacuadas como Vila Flor, Falagueira, Amieira do Tejo e Albarrol.



Neste momento há duas frentes de fogo ativas, 122 operacionais e 37 veículos estão no terreno a combater as chamas, que levaram à evacuação de cerca 100 pessoas, muitas delas concentradas no pavilhão municipal.



O apoio mobilizado pelo plano de emergência envolve várias entidades, incluindo assistentes sociais, apoio psicológico, GNR e saúde.



A autarca de Nisa diz que ainda não há previsão para a consolidação do incêndio. A expetativa é que o combate com meios aéreos, durante a manhã, possa ajudar de forma mais eficaz a controlar o incêndio.



Neste momento, segundo a GNR encontram-se cortadas a Estrada Nacional 18 e a Estrada Municipal 528, ambas no concelho de Nisa.