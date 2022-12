Plano de obras na Linha de Cascais revelado pelo Governo

Segundo a Infraestruturas de Portugal (IP), no âmbito da empreitada está prevista a migração do atual sistema de eletrificação da Linha de Cascais, atualmente a 1500 V (volts), para 25 kV (quilovolts), “o qual permitirá harmonizar as condições de exploração desta linha com o resto da Rede Ferroviária Nacional e reduzir anualmente em mais de um milhão de euros os custos de energia suportados pela CP com a operação do serviço”.Na empreitada está ainda prevista a implementação de sete novas diagonais de contravia, alterações de "layout" nas estações de Oeiras e Cascais e a criação de uma nova ligação ao Parque de Material de Carcavelos.A empreitada está englobada no Plano de Modernização da Linha de Cascais, para o qual está previsto um investimento de cerca de 100 milhões de euros.