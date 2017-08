Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil de Santarém ativado

Lusa 16 Ago, 2017, 21:42 | País

De acordo com Maria do Céu Albuquerque, presidente da Comissão Municipal Distrital da Proteção Civil de Santarém, a decisão de ativar o Plano Distrital de Emergência decorreu na sequência do "número de incêndios que se verificam na região" e da necessidade de "preparar todos os meios disponíveis, após reunião com o Comandante Operacional Distrital" (CODIS) do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

"Quando ativei o Plano ainda só havia o incêndio em Mação e Sardoal e a esta hora já temos também o incêndio também em Abrantes, onde entrou por Mouriscas", disse à Lusa, cerca das 20:30, a autarca, que preside à Câmara Municipal de Abrantes e à Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.