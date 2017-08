Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil de Santarém ativado

RTP 16 Ago, 2017, 22:33 / atualizado em 16 Ago, 2017, 22:38 | País

De acordo com Maria do Céu Albuquerque, presidente da Comissão Municipal Distrital da Proteção Civil de Santarém, a decisão de ativar o Plano Distrital de Emergência decorreu na sequência do "número de incêndios que se verificam na região" e da necessidade de "preparar todos os meios disponíveis, após reunião com o Comandante Operacional Distrital" (CODIS) do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.



"Quando ativei o Plano ainda só havia o incêndio em Mação e Sardoal e a esta hora já temos também o incêndio também em Abrantes, onde entrou por Mouriscas", disse à Lusa, cerca das 20h30, a autarca, que preside à Câmara Municipal de Abrantes e à Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.

Cinco ocorrências às 22h00

Os três incêndios de Soure, distrito de Coimbra, Mação, Santarém, Vila de Rei, distrito de Castelo Branco, eram os que contavam com mais meios. Os outros dois que ainda estavam em curso eram os Ribeira de Pena, Vila Real e Louriçal do Campo, em Castelo Branco.



Segundo a página da internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o incêndio de Mação era o que mobilizava mais meios, 625 operacionais apoiados por 184 meios terrestres.



As chamas obrigaram ao corte de trânsito na A23 entre o Nó de Mouriscas e Nó de Gardete, da Estrada Nacional 244-3 entre Louriceira e Serra, da EM 1284 entre Chão Codes e Vila de Rei; EM 548 entre Chão de Codes e Aboboreira. CM 1284; CM 75; CM 1285. Também a Estrada Nacional (EN) 3, que liga Mação e Penhascoso está cortada ao trânsito.



Em Vila de Rei, 423 operacionais apoiados por 140 meios terrestres.



As chamas em Soure, que começaram durante a tarde desta quarta-feira, estavam a mobilizar 288 meios operacionais, apoiados por 78 meios terrestres. O incêndio obrigou ao corte da estrada Municipal entre Vale do Cervo e Alagoa.



Já no distrito de Vila Real, o fogo que lavra no concelho de Ribeira de Pena, conta com 225 operacionais apoiados por 66 meios terrestres. Segundo a Proteção Civil este incêndio está em fase de resolução.



Também em fase de resolução, está o incêndio que lavra em Louriçal do Campo, no distrito de Castelo Branco, onde 412 operacionais, apoiados por 117 meios terrestres combatem as chamas.



C/Lusa