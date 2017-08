16h33 - Pneumologistas alertam para riscos para a saúde respiratória



A Fundação Portuguesa do Pulmão (FPP) alertou hoje para os "graves impactos" dos incêndios na "saúde respiratória" das populações e divulgou várias medidas preventivas, como usar máscara, não fumar, nem manipular produtos tóxicos, como vernizes, detergentes ou desinfetantes.



Os incêndios florestais têm "graves impactos para o meio ambiente e para a saúde respiratória das populações", sendo causa de inflamações na faringe, laringe, traqueia e brônquios, de infeções brônquicas e pulmonares e de "descompensação de doenças" como a asma, bronquiectasias e doença pulmonar obstrutiva crónica, afirmam os pneumologistas em comunicado.



Para minimizar os riscos, os pneumologistas deixam alguns conselhos para quem estiver sujeito ao "ar poluído dos incêndios florestais", rico em óxidos de carbono, compostos orgânicos voláteis e partículas respiráveis.



Assim, recomendem às pessoas que abandonem o local do incêndio e, em caso de não ser possível, que usem máscara ou um lenço humedecido.



Contudo, advertem, "as máscaras usadas para proteger do pó, não são eficazes para proteger" os "pulmões dos gases e de muitas das partículas finas do fumo".



16h20 - Fogo segue em direção das aldeias de Borda da Ribeira e Lousa



Alguns moradores da aldeia da Lousa, principalmente crianças e idosos, foram retirados das suas habitações.Alguns habitantes foram retirados das suas habitações e o presidente a junta de Freguesia queixa-se de falta de meios.José Fernandes Martins afirmou que tinha receio de que o cenário se complicasse.O incêndio que lavra em Mação, distrito de Santarém, está a evoluir “de forma muito violenta e completamente descontrolada”, uma situação que obrigou à evacuação da aldeia de Vale de Amêndoa.No combate às chamas estão 310 operacionais, apoiados por 88 meios terrestres e 13 meios aéreos.Segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil, várias estradas cortadas, nomeadamente a EN 244-3, entre Louriceira e Serra, a EM 1284, entre Chão Codes e Vila de Rei, a EM 548, entre Chão de Codes e Aboboreira, e os Caminhos Municipais (CM) 1284, 75, e 1285.As chamas regressam com intensidade a Vila de Rei, na localidade de Água Formosa o “fogo estava novamente descontrolado e a lavrar em dois sectores com muita intensidade e com muitas projeções, sendo que, um deles, segue em direção à aldeia de Borda da Ribeira, para uma parte que já ardeu e outro setor está a seguir em direção à aldeia de Lousa", disse à Lusa, o vice-presidente daquela autarquia do distrito de Castelo Branco que confina com o vizinho município de Mação, já em Santarém, e para onde o fogo alastrou na terça-feira à noite.O município de Vila de Rei mantém o Plano de Emergência Municipal ativo desde as 19h30 de domingo, dia em que as chamas entraram no concelho provenientes de um sinistro em Ferreira do Zêzere, tendo obrigado a evacuação de cerca de 15 aldeias e à retirada de 112 habitantes.