Mourinho e Real Madrid chegaram a acordo para três anos de contrato
José Mourinho e o Real Madrid chegaram a um acordo para um contrato válido por três temporadas.
A RTP apurou que, devido ao período eleitoral em curso no clube espanhol, Mourinho não vai acionar a cláusula que lhe permite rescindir com o Benfica até esta terça feira por sete milhões de euros.
Assim, o Benfica vai acabar por receber quase 15 milhões de euros do Real Madrid.
O regresso do técnico português ao Santiago Bernabéu, 13 anos depois, está fechado.
Entretanto, Rui Costa agiliza a contratação do subscrito Mourinho. Falhada a hipótese Ruben Amorim, concentra todos os esforços em convencer Marco Silva em deixar Inglaterra e ser treinador dos encarnados.