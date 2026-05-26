Presidente dos EUA admite participação iraniana na destruição de urânio enriquecido do país

“O urânio enriquecido (poeira nuclear!) será imediatamente entregue aos Estados Unidos para ser repatriado e destruído ou, preferencialmente, em conjunto e em coordenação com a República Islâmica do Irão, destruído no local ou noutro local aceitável, com a Comissão de Energia Atómica, ou equivalente, a testemunhar este processo e evento”, escreveu o presidente dos EUA.





A desistência iraniana das suas reservas do urânio enriquecido e do seu programa nuclear é uma das exigência do presidente norte-americano desde a sua primeira Administração.















Na semana passada, Trump disse aos jornalistas na Sala Oval, que os Estados Unidos não cederiam na recuperação do urânio enriquecido do Irão, mas esta declaração expressa abertura à participação de Teerão no processo.



“Provavelmente vamos destruí-lo depois de o recebermos, mas não vamos deixá-los ficar com ele”, disse Trump na quinta-feira.

