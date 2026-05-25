Donald Trump exige assinatura dos Acordos de Abraão para conseguir paz

Apesar do desafio se dirigir a diversos Estados, Donald Trump pretende, como prioridade, o compromisso de Riade e do Catar.





O presidente norte-americano referiu, na sua plataforma Truth Social, que o processo de reconhecimento do Estado de Israel "deve começar com a assinatura imediata da Arábia Saudita e do Catar, e todos os outros devem seguir o exemplo".



"Se não o fizerem, não devem fazer parte deste acordo [com o Irão], porque isso revela más intenções",acrescentou.



Os Acordos de Abraão "provaram ser, para os países envolvidos", a fonte de um "boom financeiro, económico e social, mesmo nestes tempos de guerra e de conflito", sublinhou ainda.













Trump enumerou os líderes muçulmanos com quem falou sábado, sobre formas de terminar o conflito com o regime dos Ayatolahs.





"Afirmei que, depois de todo o trabalho que os Estados Unidos realizaram para tentar resolver esta situação muito complexa, todos estes países deveriam ser obrigados, no mínimo, a assinar simultaneamente os Acordos de Abraão", revelou.





"Se o Irão assinar o acordo comigo, enquanto Presidente dos Estados Unidos da América, será uma honra tê-lo também como parte desta coligação mundial sem precedentes. O Médio Oriente estará unido, poderoso e economicamente forte como talvez nenhuma outra região do mundo!" antecipou ainda Trump.





O regime xiita iraniano jurou no entanto destruir Israel, mal chegou ao poder em 1979. Assinados em 2020 e intermediados pelo genro de Donald Trump durante a primeira Administração Trump, os Acordos de Abraão levaram à normalização das relações entre Israel e vários países árabes, incluindo os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, Marrocos e o Sudão. O Cazaquistão anunciou em novembro de 2025 a sua intenção de assinar o acordo.