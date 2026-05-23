Teerão diz estar a "finalizar" memorando de entendimento de 14 pontos com os EUA

"Esta aproximação não significa que nós e os Estados Unidos chegaremos a acordo sobre questões tão importantes. Trata-se, sim, de alcançar uma solução mutuamente aceitável", disse Baghai. Este sábado, o presidente Donald Trump, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rúbio e os mediadores paquistaneses, confirmaram que um acordo poderá ser adotado nas próximas horas, incluindo o prolongamento do cessar-fogo por mais 60 dias e do período de negociações por mais 30.





Donald Trump vai apresentar a proposta aos seus aliados no Médio Oriente ainda este sábado e admitiu, à CBS News, que as hipóteses de um acordo "bom" e de um retomar da guerra são "50-50".





O acordo incluiria uma reabertura gradual do Estreito de Ormuz, discussões sobre a diluição ou transferência do stock de urânio enriquecido do Irão e medidas de Washington para aliviar o bloqueio aos portos iranianos e as sanções.











Esmail Baghai disse à emissora estatal IRIB que o seu país queria "primeiro redigir um memorando de entendimento (...) composto por 14 cláusulas". "Estamos a ultimar esses memorandos de entendimento", acrescentou."Após várias semanas de conversações bilaterais, estamos a observar uma tendência de reaproximação", afirmou, referindo que nem todos os pontos de divergência foram resolvidos.