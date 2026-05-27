Revelados dados sobre minuta de acordo inicial entre Irão e EUA

O documento indica que o Irão poderá restaurar o tráfego marítimo comercial pelo Estreito de Ormuz aos níveis pré-guerra em um mês.

Ao mesmo tempo, os Estados Unidos terão que retirar as forças militares das proximidades do Irão. Será também suspenso o bloqueio naval.A minuta de entendimento diz ainda que o tráfego no estreito de Ormuz será restabelecido com o Omã.Diz ainda a televisão iraniana que se um acordo final for alcançado em 60 dias, poderá ser aprovado como uma resolução vinculativa do Conselho de Segurança da ONU.Não foi revelado para já qualquer entendimento sobre a questão nuclear, que Donald Trump tem dito sempre que sem isso não haverá qualquer acordo final.