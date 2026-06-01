Sérgio Conceição vê oficializada saída do Al-Ittihad da Arábia Saudita

"O Al Ittihad anuncia a rescisão da relação contratual com o treinador principal da equipa de futebol, Sérgio Conceição, com efeito imediato. A decisão surge na sequência de uma análise e avaliação exaustivas do desempenho da equipa ao longo do período recente, em consonância com os objetivos e aspirações do clube para a próxima fase", anunciou o clube.

Sérgio Conceição assumiu as rédeas do campeão saudita, mas não conseguiu ir além do quinto lugar no campeonato, sendo que na Liga dos Campeões asiática foi afastado nos quartos de final, pelos japoneses do Machida, que atingiram a final, perdida para o Al Ahli.

"O clube expressa a sua sincera gratidão e apreço ao treinador Sérgio Conceição e aos membros da sua equipa técnica pela dedicação e esforços demonstrados ao longo do seu mandato, desejando-lhes sucesso contínuo nos seus futuros empreendimentos profissionais", acrescentou o emblema saudita.

Juntamente com o treinador português, que saiu por mutuo acordo, verificou-se igualmente a troca de diretor desportivo, com Ramón Planes a cessar funções, substituído por Franc Carbó.

Enquanto vários `media` italianos falam de um possível regresso de Conceição ao país, para orientar a Lazio, na qual já jogou, o Al-Ittihad revelou que a sua nova equipa técnica será "anunciada oportunamente".

Depois de deixar o FC Porto, com o qual foi campeão em 2018, 2020 e 2022, vencendo ainda quatro edições da Taça de Portugal, três da Supertaça e uma da Taça da Liga, Sérgio Conceição orientou os italianos do AC Milan, e ganhou a Supertaça de Itália de 2024, deixando agora a Arábia Saudita sem troféus.