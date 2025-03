Plano governamental "Água que une" prevê mais 14 barragens

O plano prevê a construção de 14 novas barragens, com um orçamento previsto de cinco mil milhões de euros.

Um relatório da Entidade Reguladora, relativo a 2023, aponta para perdas no valor de 152 milhões de euros. Além do prejuízo económico, o documento, destacado na edição desta segunda-feira do Jornal de Notícias, assinala também o esbanjamento de um bem essencial: 193 milhões de metros cúbicos de água não chegaram à torneira do consumidor final, devido à falta de eficiência das condutas.