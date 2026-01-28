Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil ativado em Penela

A Câmara Municipal de Penela, no distrito de Coimbra, ativou hoje o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, devido à passagem da depressão Kristin.



"Temos muitos estragos: edifícios municipais, bombeiros voluntários, as escolas estão todas com danos significativos [e] muitas casas particulares. Ainda estamos a fazer o levantamento", afirmou à Lusa o presidente da Câmara Municipal de Penela (distrito de Coimbra).

Segundo Eduardo Nogueira dos Santos, há também várias empresas na zona industrial de Penela "com danos muito significativos nas suas instalações".

Na sequência do mau tempo, caíram também postos de eletricidade de média e baixa tensão, assim como linhas de comunicação, tendo o concelho estado sem comunicações móveis durante "três horas sensivelmente".

"É um cenário catastrófico", descreveu o autarca, que admitiu que possa haver desalojados.

Eduardo Nogueira dos Santos adiantou que "uma área muito significativa" do concelho está sem energia elétrica, estimando que a situação se verifique em 80% do concelho.

Ao início da manhã, Câmara Municipal tinha anunciado, nas redes sociais, que as escolas do concelho estariam hoje encerradas.