Plano Nacional de Vacinação. DGS alerta para atrasos em bebés até 1 ano

As coberturas do Plano Nacional de Vacinação a partir dos dois anos de idade ultrapassam os 95% na maioria das vacinas, mas não passa dos 82% entre os 12 e os 13 meses.



A coordenadora do Programa Nacional de Vacinação apela aos pais para cumprirem o calendário face ao risco de surtos, nomeadamente de sarampo, rubéola, papeira ou meningite C.