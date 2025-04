Os hospitais vão ser obrigados a reportar a taxa de ocupação de camas e a afluência às urgências. O plano de verão do Ministério da Saúde prevê também que o encerramento de uma urgência só pode ocorrer com autorização da Direção Executiva. Os administradores hospitalares dizem que as ideias são boas, mas na prática não vão impedir o encerramento de urgências.