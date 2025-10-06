Plano sazonal. Novas medidas para reforçar resposta do SNS no inverno

Foto: RTP

Há uma lista de medidas para reforçar a capacidade de resposta do SNS durante o inverno e foi divulgada, esta segunda-feira, em Diário da República. O Ministério da Saúde estabelece critérios mais apertados para as escalas de serviço nos hospitais, alguns centros de saúde voltam a ter horário alargado, como já aconteceu no passado, e os profissionais de saúde também só podem tirar férias em dias que não ponham em causa a assistência médica às populações.