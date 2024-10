"Plantar a riscadinha". Projeto criou pomar de 70 macieiras típicas de Palmela

Câmara Municipal de Palmela

A maçâ riscadinha é uma espécie típica da região de Palmela, no distrito de Setúbal. Uma zona onde a vinha tem predominado e as macieiras foram trocadas pela uva.



No espaço Fortuna, Artes e Ofícios, sede da ADRESPE, o pomar já deu frutos e, para proteger a espécie, foram oferecidas às famílias de Palmela 60 árvores para que a maçã riscadinha regresse aos quintais do concelho.